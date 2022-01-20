Эксперты рассказали, как удвоить пакет интернета на смартфоне

В «Tele2» самой популярной услугой стали гигабайты. Фото: ООО «Tele2» Россия»

При покупке трафика в приложении «Мой Tele2» пользователям удвоят каждый пакет – сообщили представители оператора. Акция проходит в разделе «Маркет», популярность которого за год выросла почти на 70%.

Специальный раздел в приложении ежемесячно посещают миллионы клиентов по всей стране. Здесь они могут выставить на продажу неизрасходованные гигабайты и минуты, а также купить пакеты услуг у других пользователей.

- Идея создания лежала на поверхности, но не была реализована нигде в мире. Вначале мы предложили нашим клиентам возможность поделиться гигабайтами. И вскоре увидели в соцсетях предложения о продаже и покупке трафика, – рассказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин. – Онлайн-площадка компании стала арбитражем, который гарантирует успешную транзакцию участникам сделки.

В компании уточняют, что в 2021 году самой популярной услугой стали гигабайты – было продано почти 125 Пб, что на 66% больше, чем годом ранее. И 93% сделок пришлось именно на покупку трафика.