В Тутаеве с городской площади украли чугунный забор Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тутаеве четыре местных жителя обвиняются по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

Мужчины с 25 по 28 июня прошлого года ночами похищали части чугунного забора с Юбилейной площади города. Судя по всему, у злоумышленников был четкий план, что и когда они крадут. За три дня они похитили 14 столбиков и 26 секций забора.

Воры переносили все накраденное городское имущество в укромное место, а позже сдавали его на металлолом. Таким образом, они натаскали себе более полутора тонн чугунных деталей. Общий ущерб – 35 728 рублей.

- В ходе следствия обвиняемые свою вину признали в полном объеме. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.