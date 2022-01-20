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Происшествия20 января 2022 9:50

В Переславле от отравления бытовым газом спасли троих детей

Мужчина в нетрезвом виде ночью включил газовую духовку
Анастасия Голубева
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В Переславле от отравления бытовым газом спасли троих детей. ФОТО: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

В Переславле от отравления бытовым газом спасли троих детей. ФОТО: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

В Переславле-Залесском ночью 18 января предотвратили страшную трагедию.

В одном из жилых домов города в коммунальной квартире живет мужчина, который часто выпивает. Ночь 18 января не стала исключением. Переславец в нетрезвом виде включил газовую духовку и сам стал задыхаться от утечки газа через некоторое время. Поняв, что происходит, он разбил окно, это заметили соседи и подоспели в нужный момент. Троих детей, которые находились в квартире в это время, удалось спасти.

- Данная ситуация чуть не привела к массовой гибели детей. В доме проживает более 12 несовершеннолетних. По обращению возбуждено производство, проводится проверка, по результатам которой в адрес должностных лиц будет вынесено мотивированное заключение. В настоящее время материалы проверки направлены в правоохранительные органы для оценки действий мужчины, - пояснил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.