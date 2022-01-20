В Ярославле капитально отремонтируют улицу Первомайскую

В Ярославле этим летом начнется масштабный ремонт улицы Первомайской. В апреле должны найти подрядчика, а к концу августа завершить реконструкцию центральной магистрали.

Что планируют сделать? В первую очередь, заменить асфальт и уложить на тротуарах крупноформатную плитку преимущественно серого цвета. Остановки оборудуют павильонами, а пешеходные переходы сделают проекционными, правда, один из них, тот, что у улицы Депутатской, уберут.

- Это позволит увеличить пропускную способность, так как машины, поворачивая с Депутатской, вынуждены пропускать пешеходов. Переход у площади Богоявления, конечно, останется, - сказал директор ДГХ Ярослав Овчаров.

В планах также – запретить парковку от площади Богоявления до улицы Кирова. Эту полосу собираются отдать для общественного транспорта.

Улица от Волковского театра до Красной площади останется практически неизменной, только на остановке «Красная площадь» поставят остановочный павильон. От улицы Советской до набережной планируют сделать парковку "елочкой" по обеим сторонам дороги.

Не исключено, что ремонт коснется и владельцев торговых точек на улице Первомайской. Сейчас входы в магазины и кафе сделаны по вкусу их владельцев, единой концепции нет. Власти Ярославля собираются предложить хозяевам заведений одно стилевое решение входных групп.

Все идеи и планы еще будут прорабатываться и дополняться. Окончательную версию реконструкции улицы Первомайской должны представить через две недели.