Конькобежцы из Ярославской области взяли пять медалей на Кубке России

Соревнования проходили по шорт-треку Фото: Правительство Ярославской области

Конькобежцы из Ярославской области, которые занимаются в спортивных школах региона, участвовали в IV этапе Кубка России по шорт-треку. Спортсмены завоевали три серебряные и две бронзовые медали. Участникам на соревнованиях подготовили забеги на 500, 1000, 1500 метров и эстафеты.

- Ярославскую команду на заключительном этапе Кубка России представляли девять юношей и две девушки. Все дистанции были очень непростыми, каждый спортсмен прикладывал максимум усилий, чтобы показать отличный результат, и это удалось, – отметила заместитель директора регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Анна Иванова. – Девять конькобежцев региона прошли в финал Кубка России по шорт-треку.