Ярославская прокуратура требует запретить порох

Устранение нарушений поставлено прокуратурой района на контроль. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Фрунзенского района Ярославля требует суд признать информацию о продаже пороха в Интернете запрещенной. Орган власти провел мониторинг и обнаружил сайты, на которых в открытом доступе есть данные об изготовлении пороха. Вещество относится к взрывчатым.

Вход на эти сайти свободный и не требует регистрации. Беспрепятственно ознакомиться с содержанием веб-страницы может каждый, в том числе и несовершеннолетние.

- По результатам проверки прокуратурой района в суд направлено административное исковое заявление о признании информации запрещенной к распространению, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Устранение нарушений поставлено прокуратурой района на контроль.