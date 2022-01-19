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Общество19 января 2022 14:16

Ярославская прокуратура требует запретить порох

А точнее распространение объявлений о продаже пороха в Интернете
Влада Красоткина
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Устранение нарушений поставлено прокуратурой района на контроль.

Устранение нарушений поставлено прокуратурой района на контроль.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Фрунзенского района Ярославля требует суд признать информацию о продаже пороха в Интернете запрещенной. Орган власти провел мониторинг и обнаружил сайты, на которых в открытом доступе есть данные об изготовлении пороха. Вещество относится к взрывчатым.

Вход на эти сайти свободный и не требует регистрации. Беспрепятственно ознакомиться с содержанием веб-страницы может каждый, в том числе и несовершеннолетние.

- По результатам проверки прокуратурой района в суд направлено административное исковое заявление о признании информации запрещенной к распространению, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Устранение нарушений поставлено прокуратурой района на контроль.