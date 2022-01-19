В Ярославле во время уборки города ограничат стоянки машин на нескольких улицах

Ограничения во Фрунзенском районе Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 20 и 21 января во Фрунзенском и Дзержинском районах города ограничат стоянки и остановки.

Завтра, 20 января, на улице Чернопрудной от проспекта Фрунзе до улицы Летной с 7 до 23 часов машины нельзя будет ставить в определенных местах.

В пятницу, 21 января, такие же ограничения будут действовать на улице Батова – от Тутаевского шоссе до дома №26 по улице Батова. Стоянка также ограничится с 7 до 23 часов.