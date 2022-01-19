В Ярославле запустят еще один проект по благоустройству дворов

В первую очередь благоустроят те дворы, на которых жители ранее подавали заявки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле планируют реализовать еще один проект – «Наш двор» - который позволит благоустроить порядка 100 дворовых территорий в городе. Но действовать этот проект будет по всей области.

По словам мэра Ярославля Владимира Волкова, в первую очередь благоустроят те дворы, на которых ранее подавали заявки. Что именно будут делать в каждой конкретной дворовой территории, обсудят с местными жителями.

- Благоустройство дворов предполагает замену асфальтобетонного покрытия, обустройство игровых зон для детей, а также зон отдыха для взрослых. Будет проведено озеленение территории и восстановление освещения, - сказал Владимир Волков.

Что немаловажно для Ярославля: в рамках проекта «Наш двор» собираются сделать не менее 10 площадок для выгула собак.