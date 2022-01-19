Сбил и скрылся: полиция ищет свидетелей ДТП на улице Ньютона в Ярославле

В Ярославле водитель сбил пешехода и уехал с места аварии. Фото: Сергей ГАПОН

Сотрудники полиции просят откликнуться ярославцев - очевидцев ДТП на улице Ньютона. Под колеса автомобиля попал пешеход, а водитель, вместо того, чтобы остановиться и оказать помощь, с места аварии скрылся. Пострадавший ни марку машины, ни приметы человека, сидевшего за рулем, не запомнил.

ДТП произошло 9 января в промежутке от 23:00 до 00:00 между домами №42 и №46 на улице Ньютона.

- Просим очевидцев обратиться по телефону ГИБДД: 30-10-10, 78-48-30, - говорится в обращении полиции.