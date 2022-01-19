Wink впечатляет: 1,2 млрд часов контента показал онлайн-кинотеатр в 2021 году

Общее время просмотра телеканалов превысило 20 млрд часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошлый год пользователи в общей сложности смотрели художественные и анимационные фильмы, сериалы, документальные картины, концерты и другой контент из коллекции онлайн-кинотеатра 1,2 млрд часов. Видеосервис серьезно укрепил свои позиции провайдера впечатлений: продолжительность просмотров выросла в 1,8 раз по сравнению с 2020 годом. Самым народным фильмом по итогам года стала российская комедия «Батя», которая уверенно обошла все голливудские блокбастеры. А в новогодние каникулы, как ни странно, активно смотрели не только развлекательный контент.

В условиях пандемии продолжали действовать ограничения на другие виды досуга, поэтому онлайн-кинотеатр стал не просто главным центром домашних развлечений, но и настоящим другом для всей семьи. К тому же смотреть контент Wink можно с пяти устройств одновременно: когда родители болеют за любимые спортивные команды или переживают за героев сериалов на телеэкране, дети одновременно могут веселиться с персонажами из мультфильмов на смартфоне или планшете, сообщает пресс-служба «Ростелеком».