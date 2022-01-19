Опрос по системе выборов депутатов муниципалитета Ярославля атаковали боты

Выявлены факты заполнения анкет ботами Фото: Мэрия Ярославля

Опрос общественного мнения, который организовали перед публичными слушаниями по внесению изменений в Устав Ярославля, атаковали боты. На информационном ресурсе зафиксировали большую активность неустановленных лиц.

- Выявлены факты заполнения анкет ботами. По окончанию голосования будут учитываться только анкеты, заполненные живыми людьми, - сказала начальник отдела аналитических и социологических исследований Ольга Жешко.

Опрос должен показать, как ярославцы относятся к изменению системы выборов депутатов муниципалитета.

- В соцсетях было организовано несколько независимых опросов в различных группах и телеграм-каналах общественников, в которых подавляющее большинство горожан высказывалось за отказ от партийных списков и за голосование за конкретных людей. Как только эти опросы получили широкий резонанс, организованный мэрией опрос попал под шквал критики со стороны ряда депутатов муниципалитета, вплоть до требований его остановить. Это предложение не было поддержано. После чего на ресурс мэрии был организован массированный вброс анкет. Такие действия можно назвать только провокацией, направленной исключительно на защиту отдельных представителей политических партий, которые имеют шансы на избрание в муниципалитет только по партийным спискам, - считает председатель комиссии по опросам городского самоуправления, законности и правопорядка Олег Ненилин.

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