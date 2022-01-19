В Ярославле чистить дороги от снега вышла 93-летняя бабушка

93-летняя жительница Твериц ежедневно выходит чистить снег. ФОТО: группа "Тверицы - Ярославль" ВКонтакте

Ярославцы восхищены 93-летней жительницей Твериц Марией Александровной. Практически ежедневно бабушка выходит на улицу с лопатой в руках и убирает снег.

- Есть женщины в русских селениях, а точнее, бабушки. Сколько лет ей, я точно не знаю, где-то 92-93. И вот эта бабушка гребет снег, и с дороги тоже. А снег по улице Союзной грязный, тяжелый. А она выходит каждый день и убирает его. Я все время восхищаюсь ей. Какая она молодец. Здоровья ей, - пишут соседи Марии Александровны.

И добавляют:

- Как бы хотелось, чтобы подобным трудолюбием у нас отличались и все чиновники… Берите пример.