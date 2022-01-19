Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье19 января 2022 7:12

В Ярославскую область поступило 30 тысяч экспресс-тестов для определения коронавируса

Экспресс-тесты распределили между больницами региона
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ярославскую область завезли 30 тысяч экспресс-тестов для определения коронавируса

В Ярославскую область завезли 30 тысяч экспресс-тестов для определения коронавируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославскую область поступило 30 тысяч экспресс-тестов, при помощи которых будут оперативно выявлять коронавирус.

- Тесты будут проводиться пациентам с признаками ОРВИ, диагнозом грипп и при подозрении на него, при подозрении на COVID-19 и пневмонию, а также пациентам приемных отделений при экстренной госпитализации при наличии показания, - пояснили директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Оксана Пиклун.

Если результат окажется положительным, медики должны сразу же провести ПЦР-тест.

Экспресс-тесты уже распределили между больницами региона в зависимости от числа прикрепленных пациентов.