В Ярославскую область поступило 30 тысяч экспресс-тестов для определения коронавируса

В Ярославскую область завезли 30 тысяч экспресс-тестов для определения коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославскую область поступило 30 тысяч экспресс-тестов, при помощи которых будут оперативно выявлять коронавирус.

- Тесты будут проводиться пациентам с признаками ОРВИ, диагнозом грипп и при подозрении на него, при подозрении на COVID-19 и пневмонию, а также пациентам приемных отделений при экстренной госпитализации при наличии показания, - пояснили директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Оксана Пиклун.

Если результат окажется положительным, медики должны сразу же провести ПЦР-тест.

Экспресс-тесты уже распределили между больницами региона в зависимости от числа прикрепленных пациентов.