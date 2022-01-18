Перед судом предстанет экс-начальник тыла ярославской полиции Алексей Ключарев

Из федерального бюджета ушли 40 миллионов рублей, а Центр так и остался недостроенным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что в Ярославле завершили расследование уголовного дела против бывшего начальника штаба УМВД России по Ярославской области Алексею Ключареву. Экс-полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий.

- По версии следствия, в 2012-2013 годах, занимая должность начальника тыла УМВД Российской Федерации по Ярославской области, обвиняемый подписал акты приемки работ по строительству Центра кинологической службы и справки об их стоимости. Вместе с тем указанные в документах работы были выполнены не в полном объеме, либо вообще не были выполнены, - рассказали в пресс-службе СКР России по Ярославской области.

Так из федерального бюджета ушли 40 миллионов рублей, а Центр остался недостроенным. На данный момент уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.