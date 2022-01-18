В Рыбинске эвакуировали школы из-за угрозы терроризма

Поисками анонимов уже занимаются правоохранительные органы.
Фото: Иван Макеев
В Ярославской области продолжается волна ложных сообщений о минировании образовательных учреждений. Стало известно, что эвакуация прошла еще и в школах Рыбинска: в СОШ №30 и 10.
- Поступило сообщение о террористической угрозе. Проводятся мероприятия в соответствии с установленным порядком, - рассказали в администрации Рыбинска.
Поисками анонимов, которые попытались спровоцировать панику, уже занимаются правоохранительные органы.