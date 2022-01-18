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Общество18 января 2022 14:15

В Рыбинске эвакуировали школы из-за угрозы терроризма

Влада Красоткина
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Поисками анонимов уже занимаются правоохранительные органы.

Поисками анонимов уже занимаются правоохранительные органы.

Фото: Иван Макеев

В Ярославской области продолжается волна ложных сообщений о минировании образовательных учреждений. Стало известно, что эвакуация прошла еще и в школах Рыбинска: в СОШ №30 и 10.

- Поступило сообщение о террористической угрозе. Проводятся мероприятия в соответствии с установленным порядком, - рассказали в администрации Рыбинска.

Поисками анонимов, которые попытались спровоцировать панику, уже занимаются правоохранительные органы.