В Рыбинске эвакуировали школы из-за угрозы терроризма

Поисками анонимов уже занимаются правоохранительные органы. Фото: Иван Макеев

В Ярославской области продолжается волна ложных сообщений о минировании образовательных учреждений. Стало известно, что эвакуация прошла еще и в школах Рыбинска: в СОШ №30 и 10.

- Поступило сообщение о террористической угрозе. Проводятся мероприятия в соответствии с установленным порядком, - рассказали в администрации Рыбинска.

Поисками анонимов, которые попытались спровоцировать панику, уже занимаются правоохранительные органы.