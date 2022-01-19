В Ярославскую область из Анголы привезли двух попугаев породы Жако

В прошлом году в Ярославскую область из Анголы привезли двух попугает породы Жако. ФОТО: пресс-служба Владимирской таможни

В прошлом году в Ярославскую область из Анголы привезли двух попугает породы Жако, сообщает пресс-служба Владимирской таможни.

- Данный вид попугаев в совершенстве умеет имитировать речь человека, входит список CITES – конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры. На птиц были представлены все необходимые документы, - уточнили в ведомстве.

Кроме того, в наш регион из-за границы привезли более 17 тысяч цыплят и кур, 1,5 тысячи голов крупного рогатого скота и 207 коз. Стоимость живого груза составила около 4 миллионов долларов.

В Ярославскую область импортировали коров из Дании, Нидерландов, Венгрии и Канады, коз из Австрии, цыплят кур-несушек – из Чехии.

- Главная задача таможенных органов – оформить такой товар в кратчайшие сроки, чтобы животные после дальней дороги как можно скорее попали на сельхозпредприятие. При этом тщательно проверяются все необходимые документы, проводится ветеринарный контроль, - пояснил первый заместитель начальника Владимирской таможни Сергей Лапин.