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Общество18 января 2022 13:40

В Иваново нашли мертвым 22-летнего ярославца

Тело парня лежало в городском парке
Влада Красоткина
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О причинах смерти юноши на данный момент информации нет. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

О причинах смерти юноши на данный момент информации нет. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В одном из городских парков Иваново нашли тело молодого человека. Следователи установили личность погибшего - им оказался 22-летний Даниил Щербаков, который родился и вырос в Ярославской области. Молодой человек пропал еще 14 января, все это время его поисками занимались полиция и волонтеры региона.

- По факту произошедшего проводится проверка, - сообщили в пресс-службе СКР России по Ивановской области.

О причинах смерти юноши на данный момент информации нет. Была ли гибель насильственной - предстоит выяснить медицинским экспертам. Сейчас видимых следов убийства нет, из-за того, что тело долгое время пролежало на морозе и обледенело.