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Общество18 января 2022 12:38

Управлением организована горячая линия по вопросам земельного законодательства

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В целях профилактики нарушений земельного законодательства отделом государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям 21 января 2022 года проводится горячая линия.

Заинтересованные лица могут получить консультацию специалистов отдела государственного земельного надзора по вопросам соблюдения обязательных требований земельного законодательства с 9 до 13 часов по телефонам:

8(4822) 50-98-01, доб. 157 на территории Тверской области;

8(4852) 30-89-92 на территории Ярославской области.