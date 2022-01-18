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Происшествия18 января 2022 12:40

Ярославец вынес из квартиры своих бабушки и дедушки вещи на 150 тысяч рублей

Он сделал это, пока родственников не было дома
Анастасия Голубева
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Ярославец вынес из квартиры своих бабушки и дедушки вещи на 150 тысяч рублей

Ярославец вынес из квартиры своих бабушки и дедушки вещи на 150 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

23-летний ярославец, которые ранее уже был судим, обвиняется по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище с причинением значительного ущерба».

В июне прошлого года молодой человек нашел у своей матери ключи от квартиры бабушки и дедушки, с которыми он давно поссорился и перестал общаться. Однако это не помешало ему вынести из квартиры родственников деньги, золотые украшения и строительные инструменты.

Когда пенсионеры вернулись, они узнали по камерам видеонаблюдения собственного внука.

- Ювелирные украшения обвиняемый сбыл через сайт объявлений, получив за них 60 тысяч рублей. Строительные инструменты были обнаружены у него дома. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину признал в полном объеме. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Теперь молодому человеку могут грозить штраф или принудительные работы, а возможно, и лишение свободы.