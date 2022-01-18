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Общество18 января 2022 12:05

Хоккеисты из Ярославля могу поехать на Олимпиаду в Пекин

Выбрали троих спортсменов
Влада Красоткина
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В Китай едут три железнодорожника. Фото: хоккейный клуб "Локомотив"

В Китай едут три железнодорожника. Фото: хоккейный клуб "Локомотив"

Стало известно, что ярославские игроки хоккейного клуба "Локомотив" смогут отправиться в составе сборной России на Олимпийские игры в Пекин. В Китай едут три железнодорожника: защитник Александр Елесин, нападающие Артур Каюмов и Артем Анисимов.

- В ближайшие дни команда начнет тренировочный сбор в «Новогорске». Кстати, первый матч турнира состоится 9-го февраля против сборной Швейцарии, - сообщили в правительстве Ярославской области.

Всего на игры вызвали 25 хоккеистов со всей России и трое их них - наши.