Мэр Ярославля: УК не справляются с уборкой снега во дворах

Ярославские дворы завалены снегом Фото: Полина Вачнадзе

На общегородском совещании в мэрии, которое прошло сегодня, 18 января, мэр города Владимир Волков раскритиковал управляющие компании за некачественную уборку снега во дворах. О том, что снег на придомовых территориях практически не убирают, в сугробах вязнут и люди, и машины, градоначальнику ярославцы жалуются давно, после первых сильных снегопадов.

И вот мэр Ярославля потребовал от УК разобраться наконец-то с этой проблемой. Вчера на своей странице в соцсети Владимир Волков попросил горожан под его постом писать о проблемных участках - пост набрал более 400 комментариев. В одном из них ярославна рассказала, что из сугроба во дворе в переулке Куропаткова пришлось выталкивать машину скорой помощи.

- Получаем большое количество сообщений о том, что на придомовых участках уборка снега проводится очень редко и не отвечает стандартам. Есть УК, к которым нет претензий. Но в большинстве случаев мы понимаем, с таким обилием снега они не справляются, - сказал мэр.

На то, чтобы устранить последствия многодневных снегопадов, мэр дал управляющим компаниям один-два дня. После чего пообещал вновь собраться, «чтобы понять, кому и чем нужно помочь».