В Ярославле 5-летний мальчик мог выпасть из окна, пока сожитель его мамы спал

Когда сотрудники полиции постучались дверь - мужчина уже проснулся и снял мальчика. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

17 января в Ярославле местные жители увидели в открытом окне на четвертом этаже дома на улице Чкалова маленького ребенка. Мальчик мог выпасть в любой момент, соседи тут же вызвали полицию. Оказалось, что малыш был дома не один, а под присмотром сожителя его мамы.

- 5-летний мальчик находился в квартире с гражданским супругом матери. Женщина в это время отсутствовала, так как отлучилась из дома по делам. Мужчина уснул, а мальчик забрался на подоконник и открыл окно, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Когда сотрудники полиции постучались дверь - мужчина уже проснулся и снял мальчика. К счастью, трагедии удалось избежать. В отношении мамы мальчика составлен административный протокол и направлен в комиссию по делам несовершеннолетних.