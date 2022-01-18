Призер Олимпиады из Ярославля Анастасия Галашина завоевала две медали на международных соревнованиях

Турнир прошел в Словении Фото: Правительство Ярославской области

Ярославская спортсменка Анастасия Галашина, которая летом стала призером Олимпиады в Токио, вновь начала завоевывать медали. На международных соревнованиях ISSF – Гран-при по пулевой стрельбе из пневматического оружия, прошедших в Словении, девушка взяла две серебряные медали.

- На этот раз Анастасия заняла второе место в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров среди женских команд, а также получила серебро за олимпийское упражнение «Пневматическая винтовка, дистанция 10 метров, смешанные команды» в паре с Владимиром Масленниковым из Ямало-Ненецкого автономного округа, - рассказали в правительстве региона.

На этом соревнования в январе не заканчиваются: Анастасия будет участвовать в Гран-при по пулевой стрельбе в Хорватии и чемпионате России в Ижевске.