В переходах на Московском проспекте Ярославля отремонтировали лифты

В переходах на Московском проспекте в Ярославле отремонтировали неисправные лифты Фото: Мэрия Ярославля

В наземных переходах на Московском проспекте отремонтировали лифты. На прошлой неделе ярославцы пожаловались на их нерабочее состояние. Так как наземные переходы находятся у вокзалов, многим приходилось тащить по ступенькам тяжелый багаж, что не добавляла радости от приезда в город.

Как пояснили в мэрии Ярославля, данные лифты имеют одну конструктивную особенность: они работают на гидравлических подъемниках.

- . Жидкость, которая находится в механизмах, под воздействием сильных морозов теряет свои свойства и провоцирует нарушение работоспособности лифтов. На двух лифтах вышло из строя оборудование и специалисты подрядной организации выполнили его замену, - сказал первый заместитель директора ДГХ Ярославля Дмитрий Сергеев.

Всего в надземных и подземном переходах города восемь лифтов, все они, по словам сотрудника департамента, сейчас работают в штатном режиме