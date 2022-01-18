В Ярославле из лечебного учреждения сбежал 43-летний пациент

Поисками пропавшего занялись ярославские следователи. Фото: СКР России по Ярославской области

В Ярославле идут поиски 43-летнего Михаила Смирнова. Мужчина 15 января ушел из лечебного учреждения в Дзержинском районе. Вот уже как четыре дня о его местонахождение ничего неизвестно. Поисками пропавшего занялись ярославские следователи.

- По факту безвестного исчезновения мужчины следственным отделом по Дзержинскому району города Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области организована процессуальная проверка. Приметы Михаила: на вид 43 года, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, - рассказали в пресс-службе СКР России по Ярославской области.

Если вы видели Михаила после 15 января, то сообщите об этом по телефону дежурного по следственному управлению 8-962-209-00-08, либо по телефону территориального следственного отдела 8-962-209-00-05.