В ярославских школах внедряют новую систему безопасности с домофонами и электронными пропусками

Прямо на входе стоят турникеты. Фото: Мэрия Ярославля

В школах Ярославля вводят новую систему контроля для входа в учебное заведение. Первой в городе оборудование проверила школа №88 на улице Звездной во Фрунзенском районе.

— В школах города продолжается проведение ряда мероприятий по установлению домофонов, видеонаблюдения, систем сигнализации и противопожарной безопасности. Монтаж оборудования проводят во исполнение постановления правительства Российской Федерации об усилении антитеррористической защищённости образовательных учреждений. На эти цели выделяются средства из городского и областного бюджетов, — рассказал заместитель начальника управления экономического анализа и обеспечения материально-технической базы образовательных учреждений департамента образования мэрии города Ярославля Александр Чернов.

Чтобы зайти в школу нужно воспользоваться видеозвонком. Прямо на входе стоят турникеты, через которые могут пройти только школьники и сотрудники учреждения при помощи пропуска. Также были установлены автоматические ворота с видеофиксацией всего въезжающего на территорию школы транспорта.

Кроме этого, родители смогут отслеживать вход и выход ребенка из школы. Информацию об этом система будет присылать на телефон.