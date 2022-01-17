Мэр Ярославля попросил рассказать ярославцев, где в городе сугробы

Снежной работы в Ярославле еще достаточно. Фото: Владимир Волков, ВКонтакте

17 января мэр Ярославля Владимир Волков опубликовал очередной пост про уборку снега в городе. Буквально пару дней назад глава города просил жителей убрать с улиц "брошенные до весны авто", а сегодня предложить написать ярославцам адреса, куда дорожники забыли заглянуть.

- Убедительная просьба к жителям города: указывайте проблемные участки в комментариях под моим постом. Все ваши обращения мы видим и стараемся их отработать как можно скорее. Также по вопросам уборки Ярославля можно обратиться в Единую диспетчерскую службу по телефону 40-40-40, - сказано в сообщении мэра.

В комментариях под постом собрались десятки жалоб с разных уголков Ярославля: от центра до микрорайона Резинотехника. Складывается ощущение, что дорожники вообще забыли заглянуть в город.

- Норское, улица Куропаткова, частный сектор! Переулок Куропаткова №1. Вообще не чищено за весь зимний период ни разу. Приезжала скорая пришлось выталкивать! - рассказывает Антон М.

- Проблемный участок: Ленинградский проспект от улицы Волгоградская до проспекта Дзержинского. Сужение дороги из-за неубранного вовремя снега с четырех полос до трех, - передает Владимир С.

- Второстепенные дороги вдоль Московского проспекта узкие, машинам не разъехаться. За администрацией Фрунзенского района во дворы не проехать, не пройти. Под снежной кашей гололед, коляску не протолкнуть, пожилым и мамам с детьми приходится пробираться через снежные навалы и колею. И еще один момент- в районе дома №42 по улице Свободы. У пешеходного перехода стоят строительные леса. Проход узкий, снега по уши и гололед, ходить- катастрофа, - возмущается Наталия Т.

- Заволжский район улица Ляпидевского осталась одна полоса. На этой улице подстанция скорой помощи с трудом пробирается, - рассказала Елена Р.

- Проблемный участок: дублер Московского проспекта от дома №137 до дома №149 - не убирается с прошлого года! - дополнил Владимир С.

Снежной работы в Ярославле еще достаточно. В городе ежедневно идет снег. Если не торопиться с уборкой, то уровень аварийности и травматизма на дорогах вырастет в несколько раз. На данный момент слова властей о качественной уборке идут вразрез с мнением жителей.