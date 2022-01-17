В Ярославле полицейский автозак столкнулся с грузовой машиной

По предварительной информации, в полицейской машине не было заключенных. Фото: группа "Ярославль Live"

В Ярославле 17 января около 12:00 часов произошло ДТП с полицейской служебной машиной и грузовиком. Авто столкнулись возле Моторного завода. Удар оказался достаточно сильним: капот автозака после него сильно помяло.

- В результате ДТП пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По предварительной информации, в полицейской машине не было заключенных. Из-за аварии образовалась пробка от "Лакокраска-Я" и до "Моторного завода".