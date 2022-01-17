Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 января 2022 12:47

Жители частного сектора Суздалки записали обращение к врио губернатору Ярославской области

В районе снова началось строительство многоэтажек
Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вместо очередного дома ярославцы предлагают заняться улучшением инфраструктуры. Фото: группа "Свободный Ярославль"

Вместо очередного дома ярославцы предлагают заняться улучшением инфраструктуры. Фото: группа "Свободный Ярославль"

Жители частого сектора микрорайона Суздалка Ярославля записали обращение врио губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву. Ярославцы требуют от властей остановить застройку частного сектора многоэтажками.

- Но несмотря на все обещания властью было выдано новое разрешение на строительство очередного «человейника»! В микрорайоне нет садиков, школ, проблема с учреждениями здравоохранения, но лобби строительного капитала не интересуют такие «мелочи»! Застройщики обещают покупателям сады и школы, которые кто-то неведомый построит на земельных участках частных жилых домов. Единственный свободный от застройки земельный участок вновь отдан под 18-ти этажный дом, - сообщается о позиции жителей в группе "Свободный Ярославль".

Вместо очередного дома ярославцы предлагают заняться улучшением инфраструктуры и отдать свободный участок под строительство социального объекта.