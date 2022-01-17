Стоял за ограждением моста: в Ярославле полицейский не дал мужчине сделать необдуманный шаг

В Ярославле полицейский не дал мужчине сделать необдуманный шаг Фото: Полина Вачнадзе

16 января сотрудник полиции не дал мужчине совершить необдуманный поступок и тем самым спас ему жизнь.

Вечером старший сержант отдела полиции Красноперекопского района Ярославля Антон Островерхов ехал по Октябрьскому мосту и заметил, что за его ограждением стоит мужчина. Полицейский сразу же затормозил и подбежал к незнакомцу. Оценив ситуацию, сержант схватил мужчину и перетащил его через ограждение на тротуар, после чего вызвал своих коллег. На место приехали и сотрудники специализированной бригады скорой помощи.

Как оказалось, у человека, который стоял на мосту, возникли личные проблемы и таким способом он хотел от них избавиться.

Полиция призывает ярославцев быть внимательными к своим родным и близким, попытаться им помочь, если заметили подавленное состояние.