В поликлиники Рыбинска привезли новое оборудование для лечения зрения. ФОТО: департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

Во все четыре поликлиники Рыбинской больницы №1 привезли новое оборудование для лечения зрения. С помощью него можно на ранних сроках выявить какие-либо офтальмологические патологии.

- В каждую поликлинику поступили комплекты для диагностики проблем зрения – авторефрактометры и бесконтактные компьютеризированные тонометры,- рассказали в департаменте здравоохранения и фармации региона.

Всего к больнице прикреплено 63 тысячи человек, все, кому понадобится проверка зрения, смогут пройти обследование на этих аппаратах.