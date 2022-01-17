В Ярославской области будут судить водителя, по вине которого пострадал четырехлетний ребенок

Это уголовное дело направлено полицией Переславля в суд Фото: Артем КИЛЬКИН

35-летний мужчина обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Это уголовное дело направлено полицией Переславля в суд.

5 июня прошлого года на трассе «Холмогоры» в Переславле-Залесском произошла авария. Обвиняемый был за рулем грузовика «Вольво», он начал въезжать в гору и не сбросил скорость, спускаясь с нее. Ему навстречу ехали другие машины, но затормозить мужчина уже не успел. Он столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21144», а затем с «Ниссаном Кашкай», который в свою очередь ударился с «Фордом».

В этой масштабной аварии больше всего пострадал четырехлетний мальчик, который ехал в машине «ВАЗ». По его состоянию, медики определили, что он получил тяжкий вред здоровью. Родители малыша отделались более легкими травмами.

- В ходе следствия проведены автотехнические, медицинские экспертизы. Обвиняемый свою вину полностью признал. В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.