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Общество17 января 2022 8:20

В Ярославле выставили на продажу единственный в городе стендап-бар

За него просят 3,5 миллиона рублей
Полина Вачнадзе
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В Ярославле продают единственный в городе стендап-клуб. ФОТО: страница Lucky Stand Up Bar ВКонтакте

В Ярославле продают единственный в городе стендап-клуб. ФОТО: страница Lucky Stand Up Bar ВКонтакте

В Ярославле продают единственный в городе стендап-клуб. Последний концерт в Lucky Stand Up Bar прошел 10 января, а 12 числа заведение выставили на сайт бесплатных объявлений. За бар-ресторан с «готовой и уникальной концепцией» владелец просит 3,5 миллиона рублей.

- Ну, вот и все. Нам очень грустно, гостям тоже, комикам тем более. Это были отличное время и расставаться всегда тяжело, но так сложились обстоятельства! – написали в прощальном посте на странице бара в соцсетях.

Владельцы надеются, что концепция заведения сохранится. Но многочисленные вопросы посетителей о причинах закрытия бара, ответили так: «это пандемия и экономика».