Синоптики рассказали, стоит ли ярославцам ждать морозы на Крещение

В Крещение в Ярославле прогнозируют несильный мороз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По прогнозам синоптиков Центра «Фобос», на Крещение, как и полагается, ударят морозы, но не экстремальные.

Сегодня, 17 января, вечером ожидается сильный снег и туман, температура -2…-4. Ночью переменная облачность, снежно и туманно, температура -1…-3.

18 января также прогнозируется переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью -1…-3, днем -6…-8.

В Крещение все же ударит небольшой морозец. Ожидается переменная облачность, днем -12…-14 градусов, ветер слабый.

На Крещение в Ярославской области будут оборудованы 40 купелей, пять из них – в Ярославле. Где можно окунуться, читайте здесь.