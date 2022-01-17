В Ярославле около 40 домов остались без отопления

В Ярославле 17 января около 40 домов остались без отопления
Фото: Полина Вачнадзе
В Ярославле 17 января около 40 домов остались без отопления. Тепло отключили по следующим адресам:
- ул. Депутатская, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 6/1а, 15/43;
- пер. Депутатский, 3, 5, 2, 4а, 6;
- ул. Нахимсона, 12;
- ул. Первомайская, 10, 33, 49, 39/10, 45, 47, 51;
- ул. Кирова, 5а, 5/23, 7/8, 9/7, 11, 13/31;
- ул. Андропова, 15, 17;
- ул. Комсомольская, 5;
- пр-д Крестьянский, 7, 10. - пр-т Дзержинского, 30, 32;
- ул. Труфанова, 12к.2, 12, 16.
По данным Единой диспетчерской службы Ярославля, центральное отопление должны дать в 15:00.
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