В Ярославле около 40 домов остались без отопления

В Ярославле 17 января около 40 домов остались без отопления Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле 17 января около 40 домов остались без отопления. Тепло отключили по следующим адресам:

- ул. Депутатская, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 6/1а, 15/43;

- пер. Депутатский, 3, 5, 2, 4а, 6;

- ул. Нахимсона, 12;

- ул. Первомайская, 10, 33, 49, 39/10, 45, 47, 51;

- ул. Кирова, 5а, 5/23, 7/8, 9/7, 11, 13/31;

- ул. Андропова, 15, 17;

- ул. Комсомольская, 5;

- пр-д Крестьянский, 7, 10. - пр-т Дзержинского, 30, 32;

- ул. Труфанова, 12к.2, 12, 16.

По данным Единой диспетчерской службы Ярославля, центральное отопление должны дать в 15:00.

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