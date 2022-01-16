На предстоящей неделе в Ярославле будут снегопады

Прогноз погоды на неделю. Фото: Центр "Фобос"

На этой рабочей неделе ярославцы могут не ждать сюрпризов от погоды. Все семь дней в областном центре будут легкие морозы от -4 до -7 градусов и снег.

В понедельник на улице температура воздуха упадет ночью до -6, а днем до -3 градусов;

Во вторник ночью ожидается - 1, а днем -4 градуса;

В среду станет холоднее. Ночью синоптики обещают -15 градусов, а днем -13;

В четверг ночью -14, а днем -7 градусов;

В пятницу будет потеплее. Ночью -9, а днем -5 градусов. Такая погода сохранится до воскресенья.