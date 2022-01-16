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Общество16 января 2022 14:05

В Ярославле сотрудница финансовой сферы отдала мошенникам 1 500 000 рублей

В полиции возбудили уголовное дело
Влада Красоткина
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После произошедшего ярославна срочно обратилась в полицию.

После произошедшего ярославна срочно обратилась в полицию.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суммы, списанные со счетов ярославцев из-за обмана телефонных мошенников, каждый раз приводят в ужас. На этот раз 57-летняя жительница Ярославля перевела на "безопасный счет" 1 500 000 рублей. Пострадавшая сама работает в сфере финансовых расчетов, но не смогла раскусить злоумышленников и вовремя положить трубку.

- Женщине позвонила неизвестная, представилась сотрудником банка, под предлогом предотвращения несанкционированного оформления на ее имя кредита, а также списания с ее счета денежных средств убедила оформить другой кредит, обналичить и перевести деньги на несколько телефонных номеров, указанных злоумышленницей, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

После произошедшего ярославна срочно обратилась в полицию. Против звонивших возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".