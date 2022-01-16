Собственники ярославского клуба "Мед" рассказали, когда заведение начнет работу после пожара

Ресторан "Чито" вынужден временно переехать. Фото: группа "Ярославль Live"/"medclub_yar"

Собственники клуба "Мед" Роман и Наталья Беркович дали официальный комментарий по работе заведения после после пожара, который произошел 5 января.

- Легендарный клуб "Мед", как стоял, так и стоит в первозданном виде. Он не затронут никакими проблемами и не пострадал. "Мед" начнет функционировать в течение двух-трех недель, - рассказал Роман Беркович в инстаграм-аккаунте "medclub_yar".

Если в работе ночного клуба особо никаких перемен из-за пожара не произошло, то ресторан "Чито" вынужден временно переехать, пока идут ремонтные работы.

- Чтобы сохранить нашу команду ресторан «Чито» временно переезжает. Переезд будет примерно до весны, потом мы обратно вернемся обратно, - дополнил Беркович.