16 января на Октябрьском мосту образовалась большая пробка

На дороге произошло несколько аварий. Фото: группа "Жесть Ярославль"

В воскресенье, 16 января, около 13:00 дня Ярославль встал в пробки. Движение затруднено на Октябрьском мосту. Местные жители сообщают, что на дороге произошло несколько аварий.

- ДТП после Октябрьского моста, движение правой полосы парализовано, - рассказывают очевидцы в группе "Жесть Ярославль".

Официальной информации по авариям в полицию пока не поступало. Сервис "Яндекс.Карты" показывает на "парализованном" участке два ДТП, а пробки оценивает в четыре балла.