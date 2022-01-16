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Общество16 января 2022 6:59

Под Ярославлем разбились две иномарки

Водитель одной из них находится в больнице с травмами
Влада Красоткина
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На 345 километре трассы столкнулись авто «Ниссан» и «Рено». Фото: УМВД России по Ярославской области

На 345 километре трассы столкнулись авто «Ниссан» и «Рено». Фото: УМВД России по Ярославской области

В Ярославской области 15 января около 9 часов утра на трассе «Москва-Холмогоры» в Даниловском районе произошло ДТП. На 345 километре трассы столкнулись авто «Ниссан» и «Рено».

- В результате ДТП 35-летнюю женщину, которая была за рулем «Ниссан» госпитализировали с травмами, а 47-летнему мужчине - водителю «Рено» назначили амбулаторное лечение, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС и медики. Сейчас в полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.