Под Ярославлем разбились две иномарки

На 345 километре трассы столкнулись авто «Ниссан» и «Рено». Фото: УМВД России по Ярославской области

В Ярославской области 15 января около 9 часов утра на трассе «Москва-Холмогоры» в Даниловском районе произошло ДТП. На 345 километре трассы столкнулись авто «Ниссан» и «Рено».

- В результате ДТП 35-летнюю женщину, которая была за рулем «Ниссан» госпитализировали с травмами, а 47-летнему мужчине - водителю «Рено» назначили амбулаторное лечение, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС и медики. Сейчас в полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.