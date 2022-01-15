"И едут дальше": на проезжей части в Ярославле сидел мужчина

Человек сидел на проезжей части, а машины просто проезжали мимо. Скриншот с видео, группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В Ярославле прямо посередине проезжей части улицы Ушинского на корточках сидел мужчина. Видео, снятое сегодня, 15 января, из проезжающей машины, выложили в местные паблики с подписью "Сидит чудо".

- А остановиться и просить, что случилось, не? Даже если он пьяный, нельзя оставлять человека в опасности. Как минимум, помочь дойти до тротуара, а лучше вызвать службу 112.

- И едут дальше! Остановиться надо, спросить, может помощь нужна. Ну и что, что может быть пьяный. Все равно надо помочь! А может плохо ему или еще что-то. Как ехать и снимать, есть и время, и силы, и возможности. Нельзя быть равнодушными. Никто от таких ситуаций не застрахован...

В таком ключе прокомментировали короткий ролик многие ярославцы.

- Если это тот, про кого я думаю, то он со вчерашнего дня гуляет. Ему "скорую" нужно вызвать и определить куда-нибудь, - пишет Ирина П.

Кто-то из прохожих в итоге все же сообщил о странном мужчине в полицию.

- На место выехал наряд. Сотрудники полиции вызвали "скорую помощь" и передали мужчину медикам, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.