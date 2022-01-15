Рыбинец проломил стену дачного домика, чтобы совершить кражу, но был пойман хозяевами

На месте преступления хозяева дачного домика поймали вора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рыбинским полицейским поступил вызов из садоводческого товарищества. На месте преступления хозяева дачного домика поймали вора и удерживали мужчину до приезда правоохранителей.

- Мужчина, проломив стену, проник в один из домов и похитил имущество, а также приготовил имущество еще в двух дачных домиках, но не успел его вынести, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

То есть, задержанный, перед тем как оказаться в руках тех, кого он хотел ограбить, прошел и по другим домам в садоводческом товариществе. В отношении ранее судимого мужчины возбуждены уголовные дела по статьям "Кража" и "Покушение на кражу".