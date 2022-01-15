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Общество15 января 2022 12:37

Бывшего руководителя ярославского отделения "Яблока" Олега Виноградова исключили из партии

Девять человек проголосовали за, один против и четверо воздержались
Полина Вачнадзе
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Олега Виноградова исключили из партии "Яблоко". ФОТО: пресс-служба партии

Олега Виноградова исключили из партии "Яблоко". ФОТО: пресс-служба партии

Олега Виноградова, бывшего председателя ярославского регионального отделения "Яблока", исключили из партии. Такое решение приняло федеральное бюро. Девять человек проголосовали за такое решение, один - против и четверо воздержались.

- Поводом для исключения стала фальсификация им документов первичных организаций отделения, а также самозванство – еще 28 июня прошлого года бюро прекратило полномочия Виноградова, однако он продолжил подписывать официальные документы и выступать в прессе как председатель ярославского "Яблока", - сообщили в пресс-службе партии.