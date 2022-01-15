Два водителя в больнице: под Ярославлем столкнулись "Ниссан" и "Мицубиси"

Под Ярославлем столкнулись две машины, два человека получили травмы Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославском районе недалеко от деревни Хомутово вчера, 14 января, в 21:40 столкнулись две машины. За рулем "Ниссана" находился 42-летний мужчина, "Мицубиси" управляла 48-летняя женщина.

- В результате ДТП оба водителя госпитализированы, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

На месте работали сотрудники ГИБДД, медики. От МЧС в ликвидации последствий столкновения иномарок принимали участие пять человек.