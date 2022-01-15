Между Ярославлем и Рыбинском будут ходить рельсовые автобусы

"Орлан" начнет курсировать между Ярославлем и рыбинском с 17 января Фото: Полина Вачнадзе

С 17 января между Ярославлем и Рыбинском начнут ходить рельсовые автобусы РА-3 "Орлан". Они заменят пригородные поезда на локомотивной тяге. Стоимость билетов останется прежней, сохранятся и все имеющиеся льготы.

В будни "Орланы" будут ходить по расписанию пригородных поездов №6576 "Рыбинск Пассажирский - Ярославль" (отправление в 07:03) и № 6575 "Ярославль Главный - Рыбинск Пассажирский" (отправление в 18:36).

С 22 января рельсовые автобусы начнут ходить по маршрутам поездов выходного дня:

- №6596 "Рыбинск Пассажирский – Ярославль Главный", отправление в 08:16;

- №6595 "Ярославль Главный – Рыбинск Пассажирский", отправление в 17:28.