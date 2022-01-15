По "Пушкинской карте" молодые ярославцы смогут бесплатно ходить в кино

По "Пушкинской карте" с февраля можно будет сходить в кино. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Владельцы "Пушкинской карты", а ими могут стать все граждане России в возрасте от 14 до 22 лет, с февраля получат возможность оплачивать ею билеты в кино. Правда, распространяется эта опция только на отечественные фильмы, снятые при поддержке Министерства культуры и Фонда кино. В течение года в кинотеатрах ярославцы могут потратить по карте не более двух тысяч рублей.

"Пушкинская карта", благодаря которой ярославская молодежь может бесплатно посещать театры, музеи, галереи и прочие культурные учреждения России, подключенные к программе, была введена в сентябре прошлого года. Изначально ее номинал составлял три тысячи рублей, с 2022 года - пять тысяч.

О том, как можно получить "Пушкинскую карту", читайте здесь. В Ярославской области в 2021 году по карте было приобретено 12 тысяч билетов. В регионе самыми востребованными стали художественный музей, планетарий, КЗЦ "Миллениум" и ТЮЗ. О всех мероприятиях, доступных по программе, можно узнать здесь.