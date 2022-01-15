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Общество15 января 2022 8:06

В Ярославле появится четырехметровая фигура тигра из снега

Ее сделает скульптор Сергей Марценко, известный своими снежными инсталляциями
Полина Вачнадзе
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"Заготовку" для будущего снежного тигра уже привезли

"Заготовку" для будущего снежного тигра уже привезли

Фото: Мэрия Ярославля

Скульптор Сергей Марценко, знаменитый своими инсталляциями из снега, в этом году взялся за работы над четырехметровым тигром - символом наступившего 2022 года. К его дому "Горзеленхозстрой" уже привез 40 кубометров чистого снега, а местная ребятня поможет его раскидать. Для работы потребуется примерно семь КАМАЗов снега, объем каждого - 20 кубометров.

- В высоту фигура достигнет от четырех до пяти метров, выше сделать тяжело. Приятно, что ярославцы и даже гости из других стран приезжают посмотреть на мои работы и покататься с горки около моего дома. Я и ледянки делаю, чтобы удобнее было кататься. Здорово, что народ веселится, мне нравится дарить радость, - поделился Сергей Марценко.

Ярославцев и гостей города скульптор радует с 2010 года. Лепил и пятиметровую горку-собачку, и четырехметровую свинку.

По словам Сергея Марценко, простоит тигр примерно до марта. Посмотреть на него можно по адресу улица Союзная, 71.