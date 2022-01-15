Водитель, устроивший дрифт на площади Волкова в Ярославле, заплатит штраф

Сотрудники полиции установили водителя, который на площади Волкова в Ярославле устроил ночной дрифт. Скриншот с видео из группы "Свободный Ярославль" ВКонтакте

Сотрудники полиции установили водителя, который на площади Волкова в Ярославле устроил ночной дрифт. Видео опасных маневров засняли очевидцы и выложили ролик в ярославские паблики. Нарушителем сразу заинтересовались полицейские.

- Установлен один из водителей автомобиля ВАЗ, грубо нарушивший правила дорожного движения. В отношении 20-летнего молодого человека составлены протоколы об административных правонарушениях, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Ярославцу придется заплатить штраф за нарушение правил маневрирования и остановки транспортных средств.

- В соответствии с частью 3 статьи 12.16 КоАП РФ за нарушение, связанные с движением во встречном направлении по дороге с односторонним движением, предусмотрена ответственность, в том числе в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 4-6 месяцев, - уточнили в полиции.

Кроме того, у ВАЗа выявили изменения в конструкции и по этой причине машина будет снята с регистрационного учета, соответственно, ездить на ней запрещено.