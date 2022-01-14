"Остались теплые воспоминания о Ярославской области": Екатерина Троицкая покидает пост и.о.заместителя председателя правительства региона

Екатерина Троицкая покидает пост и.о.заместителя председателя правительства региона. ФОТО: страница Екатерины Троицкой ВКонтакте

Сегодня, 14 января, стало известно, что свой пост и.о. заместителя председателя правительства Ярославской области покидает Екатерина Троицкая. Об этом она написала в соцсетях.

- Эти пять лет мы развивали ярославскую экономику и своевременно отвечали вызовам, возникающим из-за новой коронавирусной инфекции. Для стимулирования развития в муниципальных образованиях мы разработали "Рейтинг-76". За время работы мы смогли подключить все школы Ярославской области к интернету. В отдаленных районах возвели вышки связи, а недавно две деревни впервые получили связь через спутник! Цифровизация идет полным ходом, мы внедряем новые электронные услуги, уверена, темпы цифрового развития будут только расти, - сказала чиновник.

Также она поблагодарила своих коллег за слаженную работу и открытую коммуникацию.

- Перемены всегда к лучшему! У меня остались только хорошие и теплые воспоминания о Ярославской области, - сказала Екатерина Троицкая.

Также сегодня был последний рабочий день руководителя регионального департамента физкультуры, спорта и молодежной политики Сергея Панчишного.