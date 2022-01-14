Сергей Панчишный ушел с поста директора департамента физкультуры, спорта и молодежной политики

Сергей Панчишный поблагодарил команду, с которой он работал все это время. ФОТО: страница Сергея Панчишного в Instagram

Сергей Панчишный покидает пост директора департамента физкультуры, спорта и молодежной политики Ярославской области. О своем уходе чиновник рассказал в Instagram. 14 января стало его последним рабочим днем в этой должности.

- Это был интересный этап в моей жизни. Пусть не все успели реализовать, но для спортивной и молодежной отрасли региона сделано многое. Есть результаты, которыми можно гордиться, - написал Сергей Панчишный.

И рассказал, что было сделано в регионе за последние года в сфере, которой он руководил:

- Созданы региональный центр по лыжным гонкам и биатлону в Демино, лыжероллерная трасса в СК «Подолино», 70 объектов спортивной инфраструктуры шаговой доступности, в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и по программе «Газпром – детям» построены более 10-ти новых объектов капитального строительства, более 35-ти спортивных площадок для занятий физкультурой и спортом населения, реконструировано 3 стадиона, 5 объектов спорта находятся в процессе создания. В 2018 году был создан Региональный центр развития добровольчества. Он оказал весомую поддержку в реализации всероссийской акции #МыВместе и помог сотням пожилых людей в период пандемии. Появились 5 новых молодежных пространств в муниципальных районах области, в ближайшее время будет проведена модернизация еще 4 объектов в Гаврилов-Яме, Тутаеве, Ростове и Угличе.

Сергей Панчишный поблагодарил команду, с которой он работал, руководителей и сотрудников подведомственных учреждений, спортивных федераций, тренерский состав, спортсменов и их родителей.

- Ярославская область стала для меня вторым домом. Я буду с большим теплом вспоминать это время, - сказал чиновник.